Ротенберг призвал «не поливать грязью» судей из-за ошибок

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг-старший прокомментировал события вокруг матча со «Спартаком» в 1-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

По ходу встречи главный рефери и его помощник на VAR приняли ряд неоднозначных решений, назначив два пенальти в ворота красно-белых и вызвав тем самым шквал критики. Игра завершилась со счетом 2:2. По словам Ротенберга, в прошлом сезоне судьи так же ошибались в пользу «Спартака» в матче с «Сочи».

«Это футбол, ну чего судейство, взять и ни за что загнобить парня? Наши комментаторы, журналисты должны быть непредвзяты. Зачем людей поливать грязью? Любой человек может ошибиться. Есть футбол, есть спорт. Я своей команде сказал те слова, а не начал бегать и кричать, что я сниму свою команду. Надо начать играть и забивать так, чтобы не было вопросов», — приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».

Ранее судья матча «Спартак» — «Сочи» Василий Казарцев высказался о вызове на полиграф.