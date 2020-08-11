Актер Назаров написал стихотворение о судейском скандале вокруг «Спартака»
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Актер и известный болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров в своем Instagram опубликовал стихотворение собственного авторства после скандального матча красно-белых против «Сочи».
«Ну снимемся, не снимемся — какая, к черту, разница.
Проблема не судейская, а в том, что мы — дерьмо.
Ведь то, что с нами делают, кому-то даже нравится,
Волам обычно нравится хозяйское ярмо.
…
Ну снимемся, не снимемся — какая, к черту, разница.
Проблема не футбольная — охота началась!»
Главный рефери и его помощник на VAR по ходу матча приняли ряд решений, вызвавших неоднозначную реакцию. Встреча завершилась со счетом 2:2.
Ранее в Госдуме призвали аннулировать результат матча «Спартак» — Сочи».