Смерть игрока «Црвены Звезды» могла стать последствием COVID-19
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Тело скончавшегося баскетболиста «Црвены Звезды» Майкла Оджо проверят на наличие коронавируса при вскрытии. Об этом сообщил президент сербского клуба Небойша Чович.
Eurohoops со ссылкой на Човича уточняет, что 27-летний игрок, некоторое время назад переболевший опасной инфекцией, преждевременно приступил к тренировочному процессу. Функционер считает, что проблемы Оджо с сердцем могли быть вызваны коронавирусом.
7 августа Оджо скончался на тренировке в результате сердечного приступа.
Ранее сообщалось, что 17-летняя футболистка умерла после заражения коронавирусом.