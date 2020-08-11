Смерть игрока «Црвены Звезды» могла стать последствием COVID-19

Тело скончавшегося баскетболиста «Црвены Звезды» Майкла Оджо проверят на наличие коронавируса при вскрытии. Об этом сообщил президент сербского клуба Небойша Чович.

Eurohoops со ссылкой на Човича уточняет, что 27-летний игрок, некоторое время назад переболевший опасной инфекцией, преждевременно приступил к тренировочному процессу. Функционер считает, что проблемы Оджо с сердцем могли быть вызваны коронавирусом.

7 августа Оджо скончался на тренировке в результате сердечного приступа.

Ранее сообщалось, что 17-летняя футболистка умерла после заражения коронавирусом.