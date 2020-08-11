Агент Селюк сравнил судей с «коррупционными чиновниками»

Агент Дмитрий Селюк высказал мнение относительно судейского скандала в матче 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи».

Главный рефери встречи и его помощник на VAR приняли ряд спорных решений в пользу «Сочи», в результате чего красно-белые упустили победу, а игра завершилась со счетом 2:2.

«Судьи – это как коррупционные чиновники. От них не избавиться. Это надо принять. И научиться с ними работать. А чем больше Леонид Федун будет унижать и обзывать судей, тем больше судьи будут уничтожать «Спартак». Проверено», – написал Селюк в Twitter.

Ранее РПЛ ответила на призыв аннулировать результат матча «Спартак» — «Сочи».