Избитый Широковым судья дал комментарий относительно произошедшего

Арбитр Никита Данченков, которого избил экс-футболист сборной России Роман Широков, выложил у себя в Instagram видеообращение.

Пострадавший признался, что в настоящий момент его здоровью ничего не угрожает.

«Всем доброго времени суток! Время 4:00 по Москве — я только час назад вернулся домой. Жив, здоров — вот самое главное. Я проторчал 4-4,5 часа в больнице, потом еще 15-20 минут в травмпункте. Мне наложили швы, сделали кучу обследований. Самое главное, что со мной все нормально: как говорится — что не убьет, сделает сильнее. Поэтому идем дальше и продолжаем работать.

Хочется поблагодарить всех за поддержку. Это очень тяжелый момент для меня и моих близких», — отметил Данченков.

Напомним, что инцидент произошел 10 августа во время матча любительских команд «Ничего Обычного» и «Матч ТВ».

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