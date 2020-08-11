Семак прокомментировал скандальное видео с Дзюбой и Азмуном

Наставник «Зенита» Сергей Семак порассуждал о резонансном видео из чемпионской раздевалки команды после золотого матча с «Рубином».

Напомним, что тогда форварды Артем Дзюба и Сердар Азмун, празднуя победу в чемпионате России, в шутку сымитировали половой акт.

«Многие вещи, которые происходят в команде, должны там и оставаться. Мы живем в такое время, когда каждую секунду надо что-то выкладывать, чтобы повышать интерес к клубу. Много фанатов, которые следят за нами через интернет. Всем интересно, что происходит в раздевалке, дома.

Есть святая святых, куда не всегда надо подпускать людей с камерами. И сам эпизод, и тот факт, что это ушло в интернет, не станет плюсом нашей команды, однако ошибки бывают у всех», — объяснил главный тренер сине-бело-голубых в эфире «России 24».

Ранее Орлов назвал «Зенит» флагманом российского футбола.