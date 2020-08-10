«МЮ» вышел в полуфинал ЛЕ, одолев «Копенгаген» в дополнительное время

В рамках четвертьфинала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» победил «Копенгаген».

Встреча в Кельне и завершилась победой англичан в дополнительное время — 1:0. На 95-минуте с 11-метровой отметки отличился Бруну Фернандеш.

Как итог, «Манчестер Юнайтед» пробился в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с победителем пары «Вулверхэмптон» — «Севилья».

Лига Европы. 1/4 финала

«Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген» — 1:0 ДВ

Гол: 1:0 — Фернандеш — 95' (пен).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее «Интер» вышел в полуфинал Лиги Европы.