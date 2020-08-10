«МЮ» вышел в полуфинал ЛЕ, одолев «Копенгаген» в дополнительное время
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В рамках четвертьфинала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» победил «Копенгаген».
Встреча в Кельне и завершилась победой англичан в дополнительное время — 1:0. На 95-минуте с 11-метровой отметки отличился Бруну Фернандеш.
Как итог, «Манчестер Юнайтед» пробился в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с победителем пары «Вулверхэмптон» — «Севилья».
Лига Европы. 1/4 финала
«Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген» — 1:0 ДВ
Гол: 1:0 — Фернандеш — 95' (пен).
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.