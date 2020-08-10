Судья Казарцев: давайте будем людьми

Главный арбитр матча между московским «Спартаком» и «Сочи» Василий Казарцев заявил о том, что надо оставаться людьми.

«Я хочу обратиться к публичным людям. Задумайтесь о том, что вы говорите. Россияне, давайте будем людьми», — сказал Казарцев в эфире «Матч ТВ».



Встреча закончилась со счетом 2:2. Оба мяча черноморский клуб забил с пенальти.

Ранее журналист Геннадий Орлов прокомментировал скандалы с судейством в матчах московского «Спартака».