Организатор футбольного турнира прокомментировал нападение Широкова на арбитра

Организатор футбольного турнира Герман Попков прокомментировал нападение Романа Широкова на арбитра, передает «Чемпионат.com».

«Это неприемлемо, отвратительно и ужасно. Был рядовой эпизод — спор Романа с главным арбитром, а потом пошло избиение. Скорая помощь заберет пострадавшего судью», — заявил Попков.

Также Попков подчеркнул, что он хочет, чтобы дело дошло до полиции.



Ранее Широков напал на судью в матче любительских команд.