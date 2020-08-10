Новиков прокомментировал победу над «Уралом»
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Наставник московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал победу команды в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала» передает «Матч ТВ».
Напомним, встреча завершилась со счетом 2:0.
«Ребята молодцы, мы по делу одержали победу. Она должна была быть крупнее, но мы забили не все, что могли. Все выполнили план на игру, я благодарен ребятам», — сказал Новиков.
Также специалист отметил, что команда не отошла от плана ни на секунду.