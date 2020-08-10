Гендиректор «Сочи» — о судействе в матче со «Спартаком»: всегда будут недовольные

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал судейство в матче против московского «Спартака», передает «Спорт день за днем».

Встреча завершилась со счетом 2:2. В ворота красно-белых было назначено два пенальти. Леонид Федун заявил о том, что снимет команду с чемпионата.

«Не хочется сейчас разбирать судейство. У каждого есть свое мнение. Судейство все равно становится лучше. Всегда будут недовольные, и всегда можно найти, к чему можно придраться», — заявил Рубашко.

Ранее в московском «Локомотиве» высказались о предложении Федуна приглашать иностранцев на VAR.