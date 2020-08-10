РФС проверит арбитров матча «Спартак» — «Сочи» на полиграфе

Российский футбольный союз (РФС) проведет проверку арбитров Василия Казарцева и Алексея Еськова на полиграфе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на службу коммуникаций организации.

Судьи работали на матче первого тура чемпионата страны между московским «Спартаком» и «Сочи». Встреча, прошедшая в столице России, завершилась со счетом 2:2. Оба мяча гости забили с пенальти. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. После игры владелец «Спартака» Леонид Федун выразил недовольство судейством и заявил, что 10 августа объявит о снятии команды с чемпионата.

Казарцев был главным арбитром матча, а Еськов отвечал за систему видеопомощи арбитрам (VAR).

Ранее сообщалось, что главный судья матча отстранен.