Глава РФС поговорил с Федуном после его заявления о снятии с РПЛ

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поговорил с владельцем московского «Спартака» Леонидом Федуном после матча первого тура чемпионата России между красно-белыми и «Сочи», сообщает Sport24.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:2. Оба мяча гости забили с пенальти. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После игры Федун заявил, что снимет команду с чемпионата страны.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о заявлении Федуна.