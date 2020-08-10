Брат Хабиба выступит на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова
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Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов выступит на турнире в память о тренере Абдулманапе Нурмагомедове. Слова функционера передает ТАСС.
Специалист скончался 3 июля в Москве на 58-м году после осложнений, вызванных коронавирусом.
Гаджиев отметил, что соперник Нурмагомедова пока не определен. Сам турнир пройдет в Москве 9 сентября.
Усман Нурмагомедов является двоюродным братом чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.