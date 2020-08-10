Тедеско извинился за работу судей на матче «Спартак» — «Сочи»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско принес извинения за работу судейской бригады на матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи», передает официальный сайт столичной команды.

На 88-й минуте главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил спорный пенальти в ворота московской команды, который привел к тому, что «Сочи» на 90-й минуте смог сравнять счет. Встреча завершилась со счетом 2:2, а назначенный 11-метровый удар позднее признали ошибочным.

«Хочу извиниться перед командой и болельщиками. Мне жаль, что случаются такие матчи. И это не впервые: в прошлом сезоне у нас был ряд игр с такими же обстоятельствами. Мы не говорим о судействе внутри команды, стараемся всегда подбодрить ребят», — заявил Тедеско.

Ранее сообщалось, что Казарцев удалил свой аккаунт в Instagram.