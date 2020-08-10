Известны все пары первого раунда Кубка Стэнли

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Стали известны все пары первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Западная конференция:

«Вегас Голден Стейт» — «Чикаго Блэкхоукс»;
«Колорадо Эвеланш» — «Аризона Кайотс»;
«Даллас Старз» — «Калгари Флаймз»;
«Сент-Луис Блюз» — «Ванкувер Кэнакс».

Восточная конференция:

«Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс»;
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс»;
«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс»;
«Бостон Брюинз» — «Каролина Харрикейнз».

Ранее сообщалось, что «Торонто» проиграл «Коламбусу» и вылетел из Кубка Стэнли.