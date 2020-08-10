Газизов назвал клоунадой судейство матча «Спартака» с «Сочи»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов резко ответил на вопрос о судействе в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи», передает Sport24.

На 88-й минуте главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил спорный пенальти в ворота московской команды, который привел к тому, что «Сочи» на 90-й минуте смог сравнять счет. Встреча завершилась со счетом 2:2, а назначенный 11-метровый удар признали ошибочным.

«Ну мне над всем этим смеяться хочется. Клоунада продолжается. Обсудили уже это с Федуном. И если я вижу эту клоунаду, поверьте, он видит ее еще лучше», — заявил он.

Стоит отметить, что после матча владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата России.

Ранее сообщалось, что Виктор Кашшаи высказался о системе видеопомощи арбитрам в матче «Спартак» — «Сочи».