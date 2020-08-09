Новичок «Спартака» Кокорин раскритиковал судейство в матче против «Сочи»

Новичок московского «Спартака» Александр Кокорин раскритиковал судейство в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи», передает РИА «Новости».

Встреча завершилась со счетом 2:2. Оба мяча черноморский клуб забил с пенальти.

«Обидно, такой момент в конце, дали пенальти. В первом случае пенальти имел место быть, во втором вообще непонятно. «Сочи» хорошо сыграл, но не ожидал, что они в Москве зацепят очки. Я такого судейства не видел!, — сказал Кокорин.



Ранее «Спартак» сыграл вничью с «Сочи» в матче РПЛ.