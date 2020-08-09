Новичок «Спартака» Кокорин не попал в заявку на матч с «Сочи»

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Новичок московского «Спартака» Александр Кокорин не попал в заявку на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».

«Спартак»: Максименко, Маслов, Джикия, Крал, Глушенков, Ларссон, Соболев, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Маргасов, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Полоз, Новосельцев, Мевля, Миладинович.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Кокорин оценил работу главного тренера команды Доменико Тедеско.