Новичок «Спартака» Кокорин не попал в заявку на матч с «Сочи»
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Новичок московского «Спартака» Александр Кокорин не попал в заявку на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».
«Спартак»: Максименко, Маслов, Джикия, Крал, Глушенков, Ларссон, Соболев, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Маргасов, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Полоз, Новосельцев, Мевля, Миладинович.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Кокорин оценил работу главного тренера команды Доменико Тедеско.