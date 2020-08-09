Семин высказался на тему вечеринки игроков «Локомотива»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин высказался на тему вечеринки игроков «железнодорожников», передает Sport24.

На вечеринке были замечены один из братьев Миранчуков, Игнатьев, Дмитрий Баринов и Станислав Магкеев. Отмечается, что последнего засняли пьяным в компании бывшей жены экс-нападающего сборной России Александра Кержакова Миланы Тюльпановой.

«Видео с Магкеевым? Мне сложно комментировать, я не видел видео. При мне таких с Магкеевым ситуаций я не видел», — заявил специалист.

Ранее Анатолий Мещеряков прокомментировал вечеринку футболистов «Локомотива».