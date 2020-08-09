Родченков обвинил США в сокрытии положительных допинг-проб на Играх-1996

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о нарушениях во время Олимпийских игр 1996 года в Атланте.

В интервью Daily Mail Родченков заявил, что Национальный олимпийский комитет США скрыл несколько положительных допинг-проб. По словам экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, об этом ему рассказал бывший директор допинг-лаборатории НОК США.

Родченков отметил, что попавшиеся на употреблении допинга спортсмены не понесли наказания за свои действия.

Ранее Родченков обвинил экс-врача «Зенита» в участии в допинг-программе.