Льюис установил рекорд UFC по количеству нокаутов в тяжелом весе

Американский боец Деррик Льюис установил рекорд Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по количеству нокаутов в тяжелом весе.

Победа нокаутом над россиянином Алексеем Олейником стала для представителя США 11-й в карьере. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Теперь в активе Льюиса 25 побед в 31 бое. У Олейника 59 побед, 15 поражений и одна ничья.

Поединок между Льюисом и Олейником стал главным событием турнира UFC Fight Night 174, который прошел в ночь на 9 августа в Лас-Вегасе.

Ранее российский боец Александр Шлеменко поделился мнением о своем соотечественнике Олейнике.