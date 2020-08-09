Тренер «Барселоны» рассказал о повреждении Месси

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о повреждении аргентинского нападающего и капитана команды Лионеля Месси, передает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Форварда получил повреждение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи», когда столкнулся с защитником Калиду Кулибали.

«Лионель Месси получил довольно серьезный ушиб, но я не думаю, что это повреждение станет для него большой проблемой», — заявил Сетьен.

Ранее сообщалось, что хавбек «Наполи» высказался о поражении от «Барселоны».