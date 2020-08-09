Руководство «Ювентуса» решило уволить Сарри еще до матча с «Лионом»

Руководство туринского «Ювентуса» приняло решение уволить специалиста Маурицио Сарри с поста главного тренера команды еще до ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом», передает Football Italia.

Об этом проинформировал спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи.

«Что касается Сарри — мы сделали все выводы и приняли решение еще до игры с «Лионом». Одна игра не решает судьбу тренера. Мы оценивали весь сезон, а не отдельный матч», — заявил он.

Ответный поединок против «Лиона» «Ювентус» выиграл со счетом 2:1, однако этого не хватило для выхода в четвертьфинал турнира. Общий счет по сумме двух встреч составил 2:2, а французский клуб прошел дальше благодаря правилу выездного гола. Сарри был уволен на следующий день.

Ранее сообщалось, что руководство «Ювентуса» назвало имя нового тренера команды.