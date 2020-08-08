«Барселона» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв в ответном матче 1/8 финала турнира «Наполи».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу каталонской команды. Первая игра была сыграна с ничейным результатом — 1:1, таким образом с общим счетом 4:2 по сумме двух матчей «Барселона» завоевала путевку в следующую стадию.

Счет в матче был открыт на 10-й минуте, отличился Клеман Лангле. Через 13 минут Лионель Месси счет удвоил, а Луис Суарес забил третий мяч команды, реализовав пенальти на 45+1 минуте.

Единственный мяч «Наполи» смог забить также с пенальти: на 45+5 Лоренцо Инсинье реализовал 11-метровый удар.

Ранее сообщалось, что «Бавария» выбила «Челси» из Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

«Барселона» (Испания) — «Наполи» (Италия) — 3:1

Голы: 1:0 — Лангле, 10; 2:0 — Месси, 23; 3:0 — Суарес (пенальти), 45+1, 3:1 — Инсинье (пенальти), 45+5.