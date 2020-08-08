Сарри объяснил вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов
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Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри объяснил вылет команды из Лиги чемпионов, передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Туринский клуб в ответном матче 1/8 финала турнира обыграл «Лион». Первый матч, который проходил в Италии, завершился со счетом 1:0 в пользу французского клуба, что позволило команде при общем счете 2:2 выйти в четвертьфинал благодаря правилу выездного гола.
«К сожалению, мы вылетели из-за первого матча. А фактически — из-за первого тайма первого матча. Это турнир, в котором ты или пан или пропал. И после отличных результатов мы все равно выбываем…» — заявил специалист.
Ранее сообщалось, что Роналду побил рекорд «Ювентуса» по голам за сезон.