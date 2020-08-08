Мадридский «Реал» впервые за 11 лет проиграл оба матча в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает Opta.

Испанская команда встречалась в 1/8 финала с «Манчестер Сити». Оба матча подопечные Зинедина Зидана проиграли со счетом 1:2.

«Реал» проиграл оба матча плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2008/09, когда уступил «Ливерпулю» в выездном и домашнем матчах в 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола подвел итоги матча с «Реалом».