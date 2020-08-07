Семак поделился впечатлением от игры Ловрена

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлением от игры новичка команды Деяна Ловрена в матче за Олимп — Суперкубок России против московского «Локомотива», передает Sport24.

Напомним, сине-бело-голубые победили со счетом 2:1.

«Ловрен смотрелся очень хорошо. Не хватило нескольких товарищеских матчей, чтобы сыграться. Но он умный игрок, и сегодня сыграл хорошо», — сказал Семак.



Ранее «Зенит» стал обладателем Олимп — Суперкубка России.