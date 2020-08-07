Наставник баскетбольного ЦСКА заразился коронавирусом

Наставник баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис заразился коронавирусом, передает сайт команды.

«Из-за необходимости реабилитации первая часть тренировочного лагеря армейцев пройдет без Димитриса, он присоединится к команде позже», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что специалист проходит лечение в Афинах.



Тренер возглавляет «армейцев» с 2014 года.

Ранее сообщалось о том, что в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) выявлено более 50 случаев заражения коронавирусом.