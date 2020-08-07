Наставник баскетбольного ЦСКА заразился коронавирусом
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Наставник баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис заразился коронавирусом, передает сайт команды.
«Из-за необходимости реабилитации первая часть тренировочного лагеря армейцев пройдет без Димитриса, он присоединится к команде позже», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что специалист проходит лечение в Афинах.
Тренер возглавляет «армейцев» с 2014 года.
Ранее сообщалось о том, что в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) выявлено более 50 случаев заражения коронавирусом.