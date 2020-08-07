Карпин — об игре с «Сочи»: они поступили мерзко

Наставник «Ростова» Валерий Карпин вспомнил матч прошедшего чемпионата России против «Сочи».

Напомним, основная команда желто-синих не полетела на встречу с черноморским клубом из-за вспышки коронавируса. «Ростов» вышел на игру молодежным составом и уступил со счетом 1:10.

«Я считаю, что «Сочи» поступил мерзко. Даже не в плане переноса, а того, что они там потом творили. Обыгрывали нетренированных 16-летних детей и, забивая седьмой-восьмой мяч, они радовались. Это вообще за гранью», — сказал Карпин в эфиреYouTube-канала «Коммент.Шоу».



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