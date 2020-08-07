Пилот «Формулы-1» Леклер отреагировал на обвинения в расизме

Пилот команды «Формулы-1» «Феррари» Шарль Леклер отреагировал на обвинения в расизме.

Ранее гонщик заявил, что не встает на колено перед гонками, потому что множество протестов по всему миру связаны с насилием, которое он не приемлет. Также он считает, что политики используют протесты в своих целях. Из-за этих высказываний в адрес спортсмена начали поступать обвинения в расизме.

Леклер заявил, что пользователи соцсетей сформировали образ пилота на основе заголовков новостей.

«Я — не расист, я ненавижу расизм, это отвратительно. Перестаньте ставить меня в один ряд с отвратительными людьми, которые угнетают других из-за цвета кожи, религии или пола. Я — не один из них и никогда таким не буду», — написал Леклер в Twitter.

Также монегаск отметил, что не интересуется политикой и не хочет быть втянутым в нее.

Ранее сообщалось, что российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не встал на колено перед началом Гран-при Великобритании.