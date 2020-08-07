В «Сент-Этьене» футболист заразился коронавирусом

Французский «Сент-Этьен» в Twitter объявил об одном положительном тесте на коронавирус в первой команде.

В заявлении клуба не называется имя футболиста-носителя опасной инфекции, однако уточняется, что в данный момент он находится на самоизоляции.

В связи с этим «Сент-Этьен» уже отменил товарищеский матч против «Герты», который должен был состояться 7 августа.

Ранее игрок «Зенита» опроверг информацию о положительном тесте на коронавирус.