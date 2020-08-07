В «Сент-Этьене» футболист заразился коронавирусом
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Французский «Сент-Этьен» в Twitter объявил об одном положительном тесте на коронавирус в первой команде.
В заявлении клуба не называется имя футболиста-носителя опасной инфекции, однако уточняется, что в данный момент он находится на самоизоляции.
В связи с этим «Сент-Этьен» уже отменил товарищеский матч против «Герты», который должен был состояться 7 августа.
Ранее игрок «Зенита» опроверг информацию о положительном тесте на коронавирус.
⚠️ Les tests de dépistage PCR, effectués hier mercredi, ont révélé un cas positif au COVID-19 au sein de l'effectif professionnel. Le joueur concerné a été immédiatement isolé. Le match contre @HerthaBSC est annulé.— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 6, 2020
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