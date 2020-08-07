«Вашингтон» с Овечкиным и Кузнецовым проиграл «Филадельфии» Проворова
«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Филадельфии Флайерз» в матче квалификационного раунда Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, проходившая на «Скотиабанк-Арене», завершилась со счетом 3:1 в пользу «летчиков». Заброшенными шайбами у победителей отметились Скотт Лотон, оформивший дубль, и Трэвис Санхайм. В составе проигравших гол на свой счет записал Трэвис Бойд.
Россияне Дмитрий Орлов, Александр Овечкин, Илья Ковальчук и Евгений Кузнецов, как и защитник «Филадельфии» Иван Проворов, результативными действиями не отметились.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Ранее сообщалось, что «Ванкувер Кэнакс» обыграл «Миннесота Уайлд» в повел в серии.
НХЛ. Плей-офф. Посев 1/4 финала — Восток. 2-й тур
«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 3:1
1:0 — Лотон (Конечны, Хейз) – 13:03'
2:0 — Санхайм (Хейз, Лотон) – 31:30' (4x4)
3:0 — Лотон (Хейз, Конечны) – 48:37'
3:1 — Бойд (Хагелин, Гудас) – 48:49'