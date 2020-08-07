«Вашингтон» с Овечкиным и Кузнецовым проиграл «Филадельфии» Проворова

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Филадельфии Флайерз» в матче квалификационного раунда Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, проходившая на «Скотиабанк-Арене», завершилась со счетом 3:1 в пользу «летчиков». Заброшенными шайбами у победителей отметились Скотт Лотон, оформивший дубль, и Трэвис Санхайм. В составе проигравших гол на свой счет записал Трэвис Бойд.

Россияне Дмитрий Орлов, Александр Овечкин, Илья Ковальчук и Евгений Кузнецов, как и защитник «Филадельфии» Иван Проворов, результативными действиями не отметились.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что «Ванкувер Кэнакс» обыграл «Миннесота Уайлд» в повел в серии.

НХЛ. Плей-офф. Посев 1/4 финала — Восток. 2-й тур

«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 3:1

1:0 — Лотон (Конечны, Хейз) – 13:03'

2:0 — Санхайм (Хейз, Лотон) – 31:30' (4x4)

3:0 — Лотон (Хейз, Конечны) – 48:37'

3:1 — Бойд (Хагелин, Гудас) – 48:49'