Определились все пары 1/4 финала Лиги Европы
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В Лиге Европы завершились все матчи 1/8 финала. Таким образом, стали известны пары, которые встретятся в четвертьфинале турнира.
Сетка выглядит следующим образом (игры состоятся 10-11 августа в Германии):
10 августа
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Копенгаген» (Дания)
«Интер» (Италия) — «Байер» (Германия)
11 августа
«Шахтер Донецк» (Украина) — «Базель» (Швейцария)
«Вулверхэмптон» (Англия) — «Севилья» (Испания)
Финальная встреча Лиги Европы намечена на 21 августа.
Ранее сообщалось, что Ромелу Лукаку повторил установленный в 2005 году рекорд Лиги Европы.