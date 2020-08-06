Полузащитник «Спартака» перешел в «Ахмат»
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Полузащитник московского «Спартака» Артем Тимофеев стал игроком «Ахмата».
Как сообщает пресс-служба грозненского клуба, 26-летний россиянин будет выступать за команду на правах аренды до конца предстоящего сезона.
Тимофеев является воспитанником красно-белых. В минувшем сезоне он играл в аренде за «Крылья Советов», проведя 22 матча во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что группа игроков «Спартака» не хочет переходить в «Химки».
Полузащитник Артем Тимофеев перешёл в «Ахмат». Сегодня грозненцы и московский «Спартак» юридически оформили переход игрока на правах аренды до конца предстоящего сезона.— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) August 6, 2020
За «Ахмат» 26-летний футболист будет играть под номером 94. pic.twitter.com/B0pSKjiwUm