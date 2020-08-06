Полузащитник «Спартака» перешел в «Ахмат»

Полузащитник московского «Спартака» Артем Тимофеев стал игроком «Ахмата».

Как сообщает пресс-служба грозненского клуба, 26-летний россиянин будет выступать за команду на правах аренды до конца предстоящего сезона.

Тимофеев является воспитанником красно-белых. В минувшем сезоне он играл в аренде за «Крылья Советов», проведя 22 матча во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что группа игроков «Спартака» не хочет переходить в «Химки».