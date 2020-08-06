Гендиректор «Зенита» лестно отозвался о главном тренере Семаке

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказлся о главном тренере Сергее Семаке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, десятилетие работы 44-летнего специалиста в стане сине-бело-голубых было бы здорово отметить победой в Олимп — Суперкубке России.

«Семак был блестящим игроком, который чувствовал игру, видел поле, действовал очень самоотверженно, играл по-командному.

Хочется, чтобы юбилей его трудовой деятельности был ознаменован победой над «Локомотивом», — сказал Медведев.

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