Медведева будет участвовать в соревнованиях в новом сезоне

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что намерена принимать участие в соревнованиях в новом сезоне, сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсменка, которая уже два года работает в Канаде под руководством местного специалиста Брайана Орсера, во время пандемии коронавируса вернулась в Москву. Она продолжает готовиться к новому сезону вместе с Татьяной Тарасовой, а с Орсером они постоянно созваниваются.

«Я действующая фигуристка, все это прекрасно знают. Значит, я буду принимать участие в соревнованиях, вопрос о карьере странный. Сезон будет не такой, как мы привыкли. Программы готовы, сейчас я поеду на тренировку», — заявила она.

Ранее сообщалось, что Медведева рассказала о тренировках с Тарасовой.