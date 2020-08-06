«Валенсия» Черышева представила новую форму
Испанская «Валенсия» в своем Twitter представила новую форму на сезон-2020/21.
Домашний комплект выполнен в традиционном белом цвете, гостевой — в оранжевом, а третий сделан с использованием серого, лавандового и сине-голубого оттенков.
Каждая из футболок посвящена знаковому человеку или месту, напрямую связанному с городом.
Напомним, что в прошедшем сезоне Ла Лиги «Валенсия» заняла восьмое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что генеральный директор миланского «Интера» Беппе Маротта подтвердил договоренность с чилийским нападающим «Манчестер Юнайтед» Алексисом Санчесом о новом контракте.
�� NACIDO DE LA VALENTÍA ��— Valencia CF ������ (@valenciacf) August 5, 2020
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