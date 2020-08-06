Юран анонсировал возвращение к тренерской деятельности

Бывший наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран анонсировал свое возвращение к тренерской деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он может продолжить карьеру в одном из европейских клубов.

«До конца месяца, думаю, все определится и я вернусь к любимой работе. Звонили агенты — интерес ко мне есть не только из России, но и из Португалии, Австрии, Германии.

Я десять лет прожил за границей, языки знаю», — сказал Юран.

Также отечественный специалист заявил, что уже перевернул страницу с «Химками» в своей биографии.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Германии Марк-Андре Тер Штеген подпишет новое трудовое соглашение с «Барселоной».