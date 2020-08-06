Бабаев оценил перспективы возвращения Бекао в ЦСКА

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев оценил перспективы возвращения бразильского защитника Родриго Бекао в стан армейского клуба. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, условия трансфера могут оказаться неприемлемыми для красно-синих, так как в настоящее время южноамериканец принадлежит «Удинезе».

В то же время Бабаев заявил, что клуб постоянно находится в диалоге с Бекао и не против его возвращения в текущее летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер столичного «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход перуанского нападающего Джефферсона Фарфана из стана «железнодорожников».