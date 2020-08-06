Семин попрощался с Фарфаном и высмеял трансферную политику «Локомотива»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин опубликовал пост в Instagram, в котором высказался по поводу ухода перуанского нападающего Джефферсона Фарфана.

«Джеф, не обижайся. Им и Хвича не подошел. Продолжай карьеру! Приноси радость болельщикам, ты был украшением нашего чемпионата», — написал Семин.

Фарфан перешел в «Локомотив» в 2018 году и под руководством 73-летнего специалиста выиграл все возможные трофеи, разыгрываемые в России.

Напомним, что в 2019 году Хвича Кварацхелия покинул стан «железнодорожников» и подписал длительный контракт с казанским «Рубином». В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) грузин был признан лучшим молодым игроком чемпионата.

Ранее сообщалось, что генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о подписании контракта с нападающим Александром Кокориным.