«Аризона» переиграла «Нэшвилл» в матче НХЛ

В матче квалификационного раунда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли 2020 года «Аризона Койотс переиграл «Нэшвилл Предаторз».

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой номинальных хозяев со счетом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кристиан Дворак, Конор Гарланд, Тейлор Холл и Карл Содерберг.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Виктор Арвидссон.

После этой игры счет в серии стал 2:1 в пользу «койотов».

Ранее сообщалось, что в клубе «Омские ястребы», который является молодежной командой «Авангарда», выявлено 14 случаев заражения коронавирусом.