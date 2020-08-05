СМИ: экс-футболист «Спартака» Джано перейдет в «Ротор»

Бывший футболист московского «Спартака» Джано Ананидзе перейдет в волгоградский «Ротор», сообщает Telegram-канал «Футбольный Биги».

Стоит отметить, что в прошлом сезоне грузинский игрок выступал за кипрский «Анортосис». Его контракт истек 31 мая.



В составе красно-белых Джано выиграл чемпионат России сезона-2016/17.



Ранее сообщалось о том, что футболист московского ЦСКА Седрик Гогуа будет выступать в сезоне-2019/20 за «Ротор».