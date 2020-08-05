«Спартак» заинтересован в приобретении чемпиона Европы

Московский «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника «Лестер Сити» Адриена Силвы, сообщает O Jogo.

По информации португальского издания, красно-белые уже сделали предложение по трансферу игрока.

Хавбек в прошлом сезоне выступал за «Монако» на правах аренды. Он принял участие в 22 матчах чемпионата Франции, в которых отдал две результативные передачи.

В составе сборной Португалии Силва стал чемпионом Европы 2016 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника «Тулузы».