Пас Куликова не спас «Виннипег» от крупного поражения «Калгари»
«Калгари Флэймз» обыграл «Виннипег Джетс» в третьем матче квалификационной серии Кубка Стэнли — 2020.
Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Калгари».
На 11-й минуте игры «Виннипег» открыл счет в матче. Российский защитник Дмитрий Куликов из-за своих ворот отдал пас на Николая Элерса. Это второе (0+2) очко, набранное Куликовым в текущем плей-офф.
Счет в серии стал 2 - 1 в пользу «Флаймз».
Ранее сообщалось, что Куликов отдал голевой пас из-за своих ворот в матче «Виннипега» и «Калгари».
НХЛ. Квалификация плей-офф
«Виннипег Джетс» — «Калгар Флаймз» — 2:6
1:0 — Элерс (Куликов, Болье), 10:04;
1:1 — Линдхольм (Густафссон, Монахан), 10:22;
1:2 — Баклунд (Манджапане), 25:37;
1:3 — Монахан (Линдхольм, Годро), 27:49;
1:4 — Копп (Уилер, Пионк), 28:09;
2:4 — Ткачук (Манджапане, Баклунд), 32:48;
2:5 — Лучич (Дюбе, Джордано), 48:28;
2:6 — Годро (Монахан), 57:41.