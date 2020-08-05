Пас Куликова не спас «Виннипег» от крупного поражения «Калгари»

«Калгари Флэймз» обыграл «Виннипег Джетс» в третьем матче квалификационной серии Кубка Стэнли — 2020.

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Калгари».

На 11-й минуте игры «Виннипег» открыл счет в матче. Российский защитник Дмитрий Куликов из-за своих ворот отдал пас на Николая Элерса. Это второе (0+2) очко, набранное Куликовым в текущем плей-офф.

Счет в серии стал 2 - 1 в пользу «Флаймз».

Ранее сообщалось, что Куликов отдал голевой пас из-за своих ворот в матче «Виннипега» и «Калгари».

НХЛ. Квалификация плей-офф

«Виннипег Джетс» — «Калгар Флаймз» — 2:6

1:0 — Элерс (Куликов, Болье), 10:04;

1:1 — Линдхольм (Густафссон, Монахан), 10:22;

1:2 — Баклунд (Манджапане), 25:37;

1:3 — Монахан (Линдхольм, Годро), 27:49;

1:4 — Копп (Уилер, Пионк), 28:09;

2:4 — Ткачук (Манджапане, Баклунд), 32:48;

2:5 — Лучич (Дюбе, Джордано), 48:28;

2:6 — Годро (Монахан), 57:41.