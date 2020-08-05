Джонс может застраховать уши перед боем с Тайсоном

Рой Джонс может застраховать свои уши перед выставочным боем с Майком Тайсоном, сообщает пресс-служба Roy Jones Jr Boxing Russia.

С такой инициативой выступил менеджер бывшего абсолютного чемпиона мира Жолт Барна. Он сослался на инцидент, произошедший в бою Тайсона с Эвандером Холифилдом в 1997 году.

«Учитывая, что в июне 1997 года во время боя Тайсон откусил кусочек уха Эвандеру Холифилду, менеджер решил предусмотреть подобный казус», — отмечено в заявлении.

Поединок Тайсона и Джонса состоится 12 сентября в Карсоне (штат Калифорния).

Ранее сообщалось, что Тайсон намерен нокаутировать Джонса.