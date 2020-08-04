Группа игроков «Спартака» не хочет переходить в «Химки»

Группа игроков московского «Спартака» не хочет переходить в подмосковные «Химки» на правах аренды. Об этом сообщает «Футбольный биги».

По информации источника, Александр Ломовицкий, которого руководство красно-белых намерено отправить в годичную аренду в команду Дмитрия Гунько, хочет продолжить профессиональную карьеру в зарубежном клубе, а Максим Глушенков, также претендующий на попадание в «Химки», изъявил желание закрепиться в основе «Спартака».

Напомним, что еще в списке потенциальных игроков красно-черных значатся Артем Тимофеев, Георгий Мелкадзе, Резиуан Мирзов и Александр Ташаев.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта раскрыл долгосрочные цели клуба.