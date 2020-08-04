Прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 12 и 13 сентября

Открытые прокаты национальной сборной России по фигурному катанию состоятся 12 и 13 сентября в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По словам генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана, мероприятие состоится в столичном дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынском поле.

Также функционер отметил, что 8 и 9 сентября спортсмены прибудут на базу в Новогорск, где проведут подготовку со специалистами.

Ранее сообщалось, что чемпионка Европы по фигурному катанию 2020 года Алена Косторная начала тренировки в группе неоднократного олимпийского чемпиона и тренера национальной сборной России Евгения Плющенко.