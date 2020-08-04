Президент киевского «Динамо» Суркис не исключил возможности продажи клуба
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис не исключил возможности продажи клуба. Его слова передает Тribuna.com.
По его словам, он готов рассматривать весомые предложения, однако заявил, что на протяжении последних 24 лет к нему никто с подобным предложением не обращался.
Также функционер призвал бывших легенд клуба не быть людьми, которым дают подачку, а оставаться профессионалами, чтобы иметь возможность посмотреть друг другу в глаза и нормально поговорить.
Ранее сообщалось, что бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав рассказал о своем пребывании в стане казахстанского «Кайрата».