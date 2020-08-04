Юран не смог прояснить подробности своего ухода из «Химок»

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран не смог прояснить подробности своего ухода из клуба. Об этом сообщает Sport24.

«Я могу сказать лишь то же самое, что на сайте «Химок» висит по поводу моего ухода. Мне добавить нечего. Вопросы компенсации я также не обсуждаю», — заявил Юран.

Напомним, что российский специалист вывел красно-черных в финал Кубка России, где уступил с минимальным счетом петербургскому «Зениту», после чего его на посту наставника сменил Дмитрий Гунько.

Ранее сообщалось, что главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов высказался о переходе нападающего Александра Кокорина в московский «Спартак».